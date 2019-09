tomtg123 2 godziny temu Oceniono 33 razy 23

Istotne jest w tej sprawie, czy i na ile ten film trafi do wyborców PiS, zdeklarowanych lub potencjalnych.

Nie do pisowskiego betonu, ale do tych co są tzw "elektoratem przepływowym" , albo którzy zostają w domu,

albo są niezdecydowani.

I wydaje mi się, że dyskusja nad tym filmem toczy się obok tego kluczowego tematu.

Stwierdzenie, że to film toporny, niewiele tu zmienia.

Widzowie Vegi to nie są widzowie wyrafinowani, takim widzom

toporność filmu nie przeszkadza.

Vega nie dlatego był i jest przez nich oglądany, że jest

subtelnym intelektualistą...

Jak krytycy piszą, że to film siekierą ciosany - to nawet lepiej.

To, że wg publicystów tam pokazane są sprawy już znane, to też nie przeszkadza - właśnie o to chodzi,

że nie wszystkim sa znane. Owszem, publicystom dobrze znane, ale widzom TVP Jacka Kurskiego - słabo znane, albo wcale.



Filmu nie widziałem. Nie rozstrzygam czy i co zmieni. Ale argumentacja, którą przedstawiają krytycy

filmu, jest wg mnie chybiona - jest logicznie niespójna.

Wady filmu, które oni wskazują, dla grupy docelowej (dla widza, dla którego Vega ten film nakręcił), mogą być zaletą.