Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Olsztynie o działaniach KO: Przeciwnik myśli,wykonuje różne fikołki

W środę odbyły się dwie konwencje PiS w województwie warmińsko-mazurskim - w Olsztynie i Elblągu. Zarówno na jednej i na drugiej poruszony został m.in. temat rozwoju tego regionu w przyszłości.

REKLAMA

Kaczyński zapowiada program "Sto obwodnic"

Podczas konwencji w Olsztynie Jarosław Kaczyński zdradził nieco szczegółów dotyczących kolejnych obietnic z programu wyborczego PiS. Jedną z nich jest deklaracja wybudowania 100 obwodnic podczas kolejnej kadencji.

W ten sposób, jak podkreślał Kaczyński, rządy PiS oznaczają koniec postkomunizmu w Polsce. Świadczyć o tym mają m.in. inwestycje drogowe, które poczyniono za rządów jego ugrupowania.

- Elementem postkomunizmu było zupełne ignorowanie interesów różnych regionów kraju i to w ogromnej mierze dotknęło ziemi warmińsko-mazurskiej. My z tym kończymy poprzez inwestycje drogowe. To jest także kwestia obwodnicy Olsztyna, bardzo duży sukces. To jest sukces wielu innych przedsięwzięć, bo w naszym programie będzie takie hasło "sto obwodnic" - zapowiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński o polskiej armii: Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę

Prezes PiS podkreślił również znaczenie inwestycji jego ugrupowania w bezpieczeństwo w wymiarze militarnym. Zaznaczył, że rząd przywiązuje do tego "ogromne znaczenie i wagę", a polskie wojsko jest obecnie wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt, jak np. samoloty F-35.

- Tych zakupów jest więcej, niemalże każdego dnia, czy tygodnia dowiadujemy się o nowych. Te wszystkie zakupy, ale też zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym tworzą tę nową jakość. Polska armia się szybko przezbraja, staje się armią naprawdę nowoczesną, zdolną do walki z trudnym przeciwnikiem. My nie chcemy, by kiedykolwiek do tej walki doszło, ale jest takie powiedzenie "chcesz pokoju, szykuj się na wojnę". My chcemy pokoju, ale musimy w związku z tym się bronić - stwierdził.

Kaczyński o działaniach KO: Może i plagiat, ale plagiat ma być podobny do oryginału

Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Olsztynie najwyraźniej odniósł się do decyzji Grzegorza Schetyny o zamianie miejsc na liście z Małgorzatą Kidawą-Błońską i zaproponowaniu jej na premiera w sytuacji, gdyby Koalicja Obywatelska wygrała wybory parlamentarne.

Prezes PiS zaznaczył, że wygrana w wyborach wymaga pracy do samego końca i "pełnego napięcia". Podkreślił, że opozycja również pracuje na swoje zwycięstwo.

- Przeciwnik też myśli, zatrudnia różne zewnętrzne agencje, wykonuje różne fikołki, jak państwo mogli ostatnio zobaczyć i usłyszeć. Krótko mówiąc… Może i plagiat, ale no nie, plagiat ma być podobny do oryginału, a to… - stwierdził. Prawdopodobnie odnosił się do faktu, że i jemu zarzucano, że obsadza na stanowiskach premierów "figurantów" takich jak Beata Szydło czy Mateusz Morawiecki, podczas gdy tak naprawdę sam sprawuje władzę.

"Tylko jak będziemy (...) mówić jak jest naprawdę, wygramy"

Według Jarosława Kaczyńskiego "przeciwnik ciągle ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o media".

- Ciągle może docierać do ludzi z największymi bzdurami. Już nie będę ich wymieniał, ale dzisiaj są kolejne. Są kolejne bzdury, ale to dla niektórych ludzi jest prawda i nawet nie można mieć do nich jakichś większych pretensji, bo skoro to czytają, to obserwują, taką telewizję oglądają, no to uważają, że tak jest. Tylko wtedy, jeżeli będziemy do ludzi docierać, mówić jak jest naprawdę, pokazywać sukcesy, pokazywać zmiany, (...) wygramy - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński o walce o suwerenność Polski

W Elblągu Jarosław Kaczyński podkreślił znaczenie przekopu Mierzei Wiślanej. Zaznaczył, że miasto, w którym gościł, dzięki tej inwestycji ma szansę być "znaczącym portem".

- Oczywiście są tacy, którzy kierują się tylko naiwnością, wiarą, że żadnego drzewa nigdzie nie można wyciąć, a ponieważ to ich autentyczny pogląd wobec tego można to szanować, chociaż oczywiście nie można działać z ich zaleceniami - zauważył prezes PiS. - Ja obawiam się, że jest inaczej. Chciałem zwrócić uwagę, że to wszystko, co dzieje się wokół przekopu, no mogę tu użyć nawet określenia, ta walka o przekop, to jest ta walka o to, by ta Polska była suwerenna, żeby ta niesuwerenność w ludzkich głowach, która pozostała u niektórych, też została ostatecznie odrzucona - podkreślił.