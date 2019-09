Ksiądz wychwalał Prawo i Sprawiedliwość w programie dla dzieci. "500 plus - czy to nie piękne?"

Media społecznościowe obiega nagranie fragmentu programu "Kropelka radości" nadawanego w Telewizji Trwam. Widać w nim, jak ksiądz biskup Antoni Długosz w rozmowie z dziećmi zaczął wyliczać zalety programu 500 plus wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zanim przeszedł do agitacji, zaznaczył, że dzieci powinny pomagać rodzinom. - Cieszcie się, że jesteście dziećmi, ale pamiętajcie, że trzeba też coś dawać ludziom dorosłym - mówił.

Ksiądz agitował za PiS w programie dla dzieci. "I wy przynosicie teraz 500 złotych rodzinie"

Po krótkim wprowadzeniu duchowny zaczął otwarcie chwalić program 500 plus. - Cieszę się niezmiernie, że obecny nasz rząd też bardzo troszczy się o rodzinę, a wyrazem zatroskania naszego rządu było pierwsze "500 plus" dla każdego dziecka. Czy to nie piękne? - powiedział.

Następnie wyliczał dalej, w jaki sposób dzieci "pomagają" swoim rodzicom, którzy dzięki nim dostają 500 plus.

I wy przynosicie teraz 500 złotych rodzinie. Do osiemnastego roku życia będziecie te pięćsetki każdego miesiąca dawali swoim rodzicom, czy to jest piękne? 300 złotych dostaniecie jako wyprawkę na początek roku szkolnego, żeby rodzice wam kupili przybory szkolne

Rząd bardzo się troszczy, daje dotacje na szkoły, na szpitale dla dzieci, kliniki dla dzieci, bo dziecko jest najpiękniejszym skarbem

Ojciec Święty przypominał wiele razy, że jeżeli państwo, rząd troszczy się od dzieci, to jest wtedy to państwo silne i bogate

- podkreślał ks. bp Długosz.

Ksiądz Długosz jest nazywany "biskupem od dzieci" - jest autorem hitu "Chrześcijanin tańczy". Jak przypomina Radio Zet, ksiądz Długosz ze swoich sympatii do partii rządzącej był już znany wcześniej. - Rok Pański 2017 rozpoczął się ostrą zimą, nawet poniżej 20 stopni Celsjusza. Gorąco za to zrobiło się w Sejmie - okupacja sali plenarnej, fotela marszałka Sejmu. Na ulicach groźnie, mówiono: pucz. Totalna opozycja podjęła próbę obalenia demokratycznie wybranego rządu - mówił podczas nieszporów dziękczynnych odprawianych na Jasnej Górze. Dziękował też Prawu i Sprawiedliwości za dwa lata rządów. - Dziękujemy za wspaniałe dwa lata rządów, najlepsze dla Polski - podkreślał.