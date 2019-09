Andrzej Zybertowicz wciąż z szansą na profesurę. Centralna Komisja chce powołać superrecenzenta

Postępowanie w sprawie przyznania Andrzejowi Zybertowiczowi, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To właśnie z tą uczelnią od lat związany jest socjolog. Sprawa trafiła do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która w przypadku pozytywnej weryfikacji przekazuje wniosek o nadanie profesury do prezydenta.

Pisemne recenzje dorobku naukowego i publikacji Andrzeja Zybertowicza wydało w związku z procedurą pięciu naukowców. Opinie były podzielone. Prof. dr hab. Józef Bańka ocenił, że doradca prezydenta "spełnia wszelkie ustawowo wymagane warunki ubiegania się o tytuł profesora nauk społecznych", wskazując, że jego osiągnięcia są "wartościowe i cenne". Z kolei prof. dr hab. Marcin Król stwierdził, że przedstawione do oceny prace naukowe Andrzeja Zybertowicza są "nieliczne", a ich konkluzje "na tyle niedopracowane, że trudno o polemikę".

W maju informowaliśmy, że Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych CK opowiedziała się przeciwko profesurze Andrzeja Zybertowicza. Ostateczną decyzję ma podjąć prezydium Centralnej Komisji, dla którego uchwała sekcji stanowi rekomendację. Portal tvn24.pl podał także, że w sprawie oceny dorobku Andrzeja Zybertowicza powołano również dwóch dodatkowych superrecenzentów, ich obie opinie były negatywne.

Andrzej Zybertowicz z trzecim superrecenzentem

Jak dowiedział się portal Gazeta.pl, prezydium Centralnej Komisji na posiedzeniu 27 maja uznało, że dwie z recenzji, które składano w sprawie Andrzeja Zybertowicza, posiadają "wady", a ich autorzy zostali wezwani do wprowadzenia poprawek.

Po uzyskaniu stanowisk ww. recenzentów sprawa będzie wówczas ponownie skierowana na posiedzenie Prezydium w celu powołania dodatkowego superrecenzenta CK (zgodnie z procedurą postępowań wynikającą z postanowień statutu). W zależności od uzyskanej opinii superrecenzenta CK sprawa przyjęcia wniosku profesorskiego będzie następnie rozstrzygnięta w drodze głosowania Prezydium, bądź zwrócona do Sekcji I do ponownego rozpatrzenia

- informuje nas dr Jerzy Deneka z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w piśmie przesłanym do redakcji 4 września.

Informację na temat statusu postępowania dotyczącego dr. hab. Andrzeja Zybertowicza próbowaliśmy uzyskać jeszcze w wakacje. Pod koniec lipca otrzymaliśmy jednak od Centralnej Komisji lakoniczną odpowiedź, że sprawa jest "cały czas procedowana", a Centralna Komisja "nie podjęła jeszcze decyzji w niniejszej sprawie".