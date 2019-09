Resort Ziobry odpowiada na oskarżenia holenderskiego ministra. "Posunął się do gróźb wobec Polski"

def11 godzinę temu Oceniono 45 razy 41

".. dlaczego niemieckim obywatelom wolno poprzez demokratyczne wybory wpływać na skład personalny niemieckich sądów, a polscy obywatele mieliby być tego prawa pozbawieni .."



Wie pan panie Ziobro dlaczego ? Ano np dlatego, że w żadnych unijnym państwie nie do pomyślenia jest by wiceminister sprawiedliwości z urzędnikami ministerstwa prowadził oszczerczą kampanię wobec niezależnych i niezawisłych sędziów..

W normalnym, praworządnym państwie taki rząd by upadł. Wie pan już dlaczego ?