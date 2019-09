Wybory 2019. PSL i Kukiz'15 rusza z trasą programową, "Pomóżcie nam budować normalną wspólną polską rodzinę"

Na portalach społecznościowych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz'15 pojawiło się krótkie nagranie, które zapowiada kolejne etapy kampanii tych ugrupowań, które w wyborach parlamentarnych startują ze wspólnej listy komitetu wyborczego PSL-Koalicja Polska.

Wybory parlamentarne 2019. Rusza trasa programowa PSL-Koalicji Polskiej: "Pomóżcie nam budować propolskie centrum, normalną polską rodzinę"

We wtorek 3 września rozpoczęła się trasa programowa PSL i Kukiz'15. Nagranie rozpoczął lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz - Moi drodzym, startujemy, kampania na dobre się rozkręca. My ruszamy w trasę, tym razem nie trasę koncertową, ale trasę programową, trasę wyborczą. Wspólnie możemy zagrać fajne utwory programowe dla Polski. To jest po prostu potrzebne, jak "Emerytura bez podatku", jak dostępna służba zdrowia, jak dobrowolny ZUS.

Głos w sprawie programu wyborczego Koalicji Polskiej, która zakłada wprowadzenie emerytury wolnej od podatku, zabrał również Paweł Kukiz - Proszę państwa jakim prawem człowiek, który przetyrał całe życie ma jeszcze płacić tylko i wyłącznie za to, że żyje. Dodatkowo polityk odniósł się także do przedsiębiorców - Dobrowolny ZUS dla mikroprzedsiębiorców. To mikroprzedsiębiorca sam wie doskonale, czy stać go w danym momencie na opłacenie tego ZUS-u, czy też nie.

Politycy zaprosili wyborców na wspólne spotkania wyborcze PSL i Kukiz'15, które mają odbywać się w każdym okręgu wyborczym w Polsce - Pomóżcie nam budować racjonalne propolskie centrum, normalną wspólną polską rodzinę. Od 3 września w trasie od Opola po wszystkie krańce i zakątki naszej pięknej ojczyzny - dodali wspólnie lider Kukiz'15 Paweł Kukiz i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.