Krzysztof Szczerski: wizyta Donalda Trumpa w Polsce po 1 października, najpóźniej w grudniu

bogdan19741974 2 godziny temu Oceniono 10 razy 6

nie bedzie zadnej wizyty,to co mial sprzedac to sprzedal a ta wice konsul pierd zeby aplikowac po to zeby je odrzucac i bedzie powyzej 3%,nie bedzie zadnych wiz,gdyby chcieli to by zniesli a nie tworzyli barier 3% jakis rozmow,100 pytan do itd