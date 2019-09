Fundacja Tadeusza Rydzyka otrzymała 625 tys. zł od MSZ. Mamy wyliczenia

"Jakie przedsięwzięcia od 2015 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało wspólnie z fundacją Lux Veritatis? Jaka była łączna suma środków przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na poszczególne przedsięwzięcia?". Takie pytania wysłali do resortu Jacka Czaputowicza posłowie Maciej Masłowski, Paweł Skutecki oraz Paweł Szramka.

Lux Veritatis zwyciężała kolejne edycje konkursów w dziedzinie dyplomacji publicznej

Oto oficjalna odpowiedź ministerstwa: okazuje się, że w sumie Lux Veritatis dostała ponad 625 tysięcy złotych na przeróżne projekty: najnowszy, tegoroczny - "Bohaterowie codzienności-pamięć i upowszechnianie" (jego cel to "wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej") - wart był 24 tysiące. Poprzednie dotowane były przez MSZ zdecydowanie większymi kwotami: w 2016 ojciec Rydzyk otrzymał 200 tysięcy złotych za wygrany konkurs "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej". Zwycięski projekt nosił tytuł „By pamięć o nich trwała”.

Redemptorysta milioner od tego czasu co roku załapywał się na wysokie dofinansowanie w ramach kolejnych edycji konkursu. W 2017 zgarnął od MSZ 216, a w 2018 - 180 tysięcy.

Oczywiście kwoty od MSZ są jedynie kroplą w morzu transferów finansowych do fundacji ojca Rydzyka, która w 2018 roku wykazała 3,3 mln zł zysku w opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Lux Veritatis nie jest jednak skora do informowania opinii publicznej o tym, ile publicznych pieniędzy do niej trafia: we wrześniu sąd nakazał prokuraturze zbadanie, dlaczego fundacja odmówiła Sieci Obywatelskiej udzielenia informacji publicznej na ten temat.

MSZ hojne też dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Tadeusza Rydzyka

A przecież pieniądze z MSZ płyną do Torunia nie tylko na cele związane z działalnością fundacji. Resort Jacka Czaputowicza, a przedtem Witolda Waszczykowskiego w sumie wydał od grudnia 2015 r. na projekty toruńskiego zakonnika prawie 1,8 mln zł brutto. Najwięcej, bo aż 926 tys. zł przeznaczono na Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, który działa pod skrzydłami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wspomina o tym dociekliwy Krzysztof Brejza na Twitterze. I przedstawia pełne zestawienie, które otrzymał z MSZ w odpowiedzi na swoja interpelację:

O. Rydzyk: dostaję grosze, mimo że PiS rządzi!

Nie zapominajmy też, że nie tylko MSZ wykazuje hojność względem fundacji należącej do redemptorysty. Według najnowszych wyliczeń, jakie pod koniec lipca przedstawiła Bianka Mikołajewska z Oko.press, z różnych innych ministerstw pieniądze również płyną do Lux Veritatis niekończącym się strumieniem:

- z resortu kultury: 117 tys. złotych na budowę i wyposażenie Muzeum "Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II (pieniądze zostaną przekazane w ratach do 2020 roku) oraz 85,5 tys. złotych w ramach zadania "Promocja czytelnictwa” w 2019;

- z resortu sprawiedliwości: 460 tys. złotych i później 180 tys. złotych w 2017 roku na projekty dotyczące "przeciwdziałania przyczynom przestępczości” . W 2018 roku na te same cele wpłacono 416,6 tys. złotych, suma za 2019 nie jest jeszcze znana;

- z resortu obrony: 102 tysiące w 2016 i 28 w 2018 r.;

- z resortu środowiska: 313 tys. w 2017 r.;

- z resortu rodziny: 188 tys. W 2017 r.;

Prócz tego liczne dotacje fundacja otrzymała z ministerstw nauki, rolnictwa, żeglugi, inwestycji, od Kancelarii Premiera, NCK, ARiMR, Lasów Państwowych, a także… bezpośrednio od Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to ojciec Rydzyk co jakiś czas publicznie narzeka, że rząd nie dość mocno wspiera finansowo jego "dzieła” i przekazuje mu "grosze”, a "chociaż PiS rządzi, wcale nie jest łatwiej”.

Fundację Lux Veritatis czyli "Światło prawdy" założył w 1998 roku razem z Tadeuszem Rydzykiem o. Jan Król. W 2003 roku fundacja dostała koncesję na nadawanie TV Trwam. Do fundacji należy również spółka Geotermia Toruń, która realizuje obecnie budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu.