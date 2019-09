Antoni Macierewicz po obchodach wybuchu II WŚ: Niemcy są głównym ośrodkiem propagandy antypolskiej

Antoni Macierewicz był gościem radiowej Jedynki. Zapytany o to, jak ocenia znaczenie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie, zachwalał działania polskiej dyplomacji, mówiąc, że dzięki niej cały świat mógł zapoznać się z dokładnymi informacjami na temat roli Polski w największym konflikcie zbrojnym w dziejach ludzkości.

- Myślę, że już dawno, albo nawet nigdy, cały świat nie dowiedział się w tak precyzyjny, dramatyczny i dobitny sposób, jak wyglądała II wojna światowa, jaka była rola Polski, jakie były konsekwencje dla Polski II wojny światowej. Wreszcie świat poznał prawdę o dramacie II wojny światowej. Prawdę, która była zakłamywana, eliminowana, wymazywana ze świadomości społecznej - mówił Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz: Rząd PO-PSL aprobował kłamstwa na temat Polski

Były minister obrony narodowej zaznaczył, że historia i polityka historyczna były bagatelizowana przez rząd PO-PSL, co było jednocześnie aprobatą kłamstw na temat historii Polski.

- To było w pełni świadome. To była zgoda na traktowanie Polski jako jednego z czynników wywołujących II wojnę światową. To była zgoda na to, żeby mówiono o polskich obozach śmierci. To była zgoda na to, żeby Polska była stawiana do kąta na arenie międzynarodowej. Żeby można było wybielić rolę Niemiec kosztem Polski - mówił Antoni Macierewicz.

Macierewicz: W Niemczech ukazuje się najwięcej informacji o "polskich obozach śmierci"

Były szef MON ocenił, że Niemcy są "głównym ośrodkiem propagandy antypolskiej".

- To tam najwięcej ukazuje się informacji o "polskich obozach śmierci". To tam się robi filmy, który oskarżają polską partyzantkę, Armię Krajową, o faszyzm. To tam jest ta czarna legenda i czarna propaganda państwa polskiego - powiedział Antoni Macierewicz.

Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej przyznał jednocześnie, że słowa Wolfganga Schaeuble’a, przewodniczącego niemieckiego Bundestagu, o tym, że "pakt Ribbentrop-Mołotow był czwartym rozbiorem Polski", były bardzo ważne.

- Państwa, które brały udział w rozbiorze i zniszczeniu struktury geopolitycznej ówczesnego świata, muszą za to ponieść odpowiedzialność. Także odpowiedzialność mającą wymiar finansowo-gospodarczy - podkreślił Macierewicz