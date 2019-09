W poniedziałek w serwisie internetowym Telewizji Republika opublikowano artykuł o awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie, opatrzony zdjęciem martwych ryb. Informacja szybko wywołała poruszenie wśród internautów, którzy niemal natychmiast ustalili pochodzenie fotografii.

REKLAMA

Jak się bowiem okazuje fotografia została wykonana w 2016 roku i obrazuje awarię oczyszczalni, ale nie w Warszawie, a w Połańcu.

Informację o martwych rybach w Wiśle na swoim profilu w serwisie Twitter udostępnił także m.in. portal wpolityce.pl. Sprawę skomentował również działacz PiS Krzysztof Gorzkowski, który szybko zamieścił jednak przeprosiny za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji:

Żółta woda Pereiry

Chaos informacyjny wokół awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie wykorzystał również szef TVP.info. Samuel Pereira na swoim koncie na Twitterze zamieścił fotografię wanny wypełnionej żółtą cieczą. "Tak wygląda kranówka w warszawskiej dzielnicy Śródmieście" - pisał.

Jak się jednak okazało woda na warszawskim Śródmieściu nie mogła zostać skażona, ponieważ woda w Wiśle płynie w kierunku północnym. Ujęcie wody znajduje się na południu miasta, tymczasem zrzut ścieków z oczyszczalni "Czajka" miał miejsce na północy.

Awaria w oczyszczalni ścieków w Warszawie

W środę 28 sierpnia doszło do awarii kolektora w warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka". Z każdą sekundą do Wisły przedostaje się nawet do 3 tys. metrów szcześciennych niebezpiecznych zanieczyszczeń. Władze miasta w porozumieniu z instytucjami rządowymi od kilku dni walczą o przywrócenie wody do stanu sprzed awarii.

Dziś na Wiśle ma powstać most pontonowy, na którym zamontowany będzie rurociąg odprowadzający ścieki z powrotem do oczyszczalni. W pracach przy instalacji pomaga wojsko.