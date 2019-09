Wybory parlamentarne 2019. Sondaż na grupie 8 tys. respondentów: PiS z samodzielną większością

mjs05 pół godziny temu Oceniono 26 razy 12

Jeśli was to dziwi, to pooglądajcie sobie publicystykę w TVP. Na początek polecam "Studio Polska" z 31.08.2019. To jest już geobbelsowska propaganda w pełnym tego słowa znaczeniu. Szczucie ludzi na innych ludzi, operowanie manipulacją, a często i zwykłym kłamstwem, poniżanie uczestników dyskusji mających inne poglądy.



My tu sobie możemy dyskutować na argumenty w sprawach gospodarki, homoseksualistów, praworządności. Krytykować linię redakcji i z nią polemizować. Tam są tylko emocje, pełne podporządkowanie linii partii, zero samodzielnego myślenia i propaganda tworzona centralnie.



Przerażające jest, jak wielu ludzi im wierzy, nie potrafi dostrzec tej manipulacji.