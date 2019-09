"Haaretz" o obchodach rocznicy II WŚ. "Nacjonalistyczny polski rząd może świętować wielkie zwycięstwo"

31.februarius pół godziny temu Oceniono 29 razy 11

"Żydzi - grupa, która zapłaciła najwyższą cenę w II wojnie światowej ..."



Panie Adaret, co pan piszesz takie rzeczy?!

Jeśli o zgładzonych/zamordowanych chodzi;

Żydzi - ok. 6 mln

obywatele ZSRR - ok. 25 mln



wiem, wiem, że to "nie to samo" ale jednak ...