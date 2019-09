Aleksandra Dulkiewicz przeprosiła za "egzotycznych gości": Niefortunne słowo przyjęte z uśmiechem

czarek75 18 minut temu Oceniono 14 razy 4

gdyby tak powiedzial Kaczynki czy Morawiecki to niebylby zart tylko szlo by w GW i TVN pilneeee i na czerwono. Byloby faszysci homofoby antysemici i bylyby listy podpisane przez UBywateli do fransa timermansa z prosba o pomoc. Spojrzcie co z wami robi ta gazeta sniete ryby do Wisly to podrzucone, szambo leje sie pod kontrola zreszta za Kaczynskiego tez sie lalo, Schettino nie moze dopiac list bo buldogi zra sie pod dywanem o koryta i frukta. Jaka ona ladna ta Dulczessa elokwentna i rzad PIS nie polski rzad zabral jej Westerplatte. 11 listopada przez Warszawe przejdzie okolo 300 tys egzotycznych ludzi GW bedzie pastowac na czarno ludzi i prowokowac ciekawe co powiedza na to swiatowe media czy bedzie opcja atomowa. Apeluje do michnika oddajcie wybory walkowerem Game Ower adamie michnik. Drukarnie juz pozamykane czesc oddzialow tez pracownicy na umowach smieciowych agora zdycha. I tutaj o to chodzi aby przetrwac musi wygrac POKO inaczej GW zejdzie do podziemia nikt tam dla idei nie bedzie pracowal