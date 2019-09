Debata z udziałem burmistrza Londynu w Gdańsku. Aleksandra Dulkiewicz o "egzotycznych gościach"

W debacie uczestniczyli prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, sekretarz landu Berlin Sawsan Chebli oraz Sadiq Khan, burmistrz Londynu. Zorganizowany w Europejskim Centrum Solidarności panel dyskusyjny "Solidarność i pokój. Miasto jako europejska wspólnota" był jednym z punktów obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dyskusję moderował Basil Kerski, szef ECS.

REKLAMA

Aleksandra Dulkiewicz do gości z Londynu i Berlina: Egzotyczni

Co naturalne, w trakcie debaty mówiono wiele o przeszłości. Khan przypominał o ofiarach II wojny światowej oraz podkreślał, że jego pokolenie nie stanęło wobec wojny. - Także dzięki temu, że istnieje Unia Europejska i NATO - stwierdził burmistrz Londynu.

O historii mówiła także Dulkiewicz. Tu jednak doszło do niezręczności.

30 lat temu zaczęła się wolna Polska. Dzięki tym zmianom weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO, możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać. Mieć gości takich egzotycznych jak wy

- powiedziała Dulkiewicz.

- Kosmopolitycznych - wtrącił Basil Kerski.

Sadiq Khan: Jeszcze nigdy nie nazwano mnie egzotycznym

- Kosmopolitycznych - przyznała Dulkiewicz i kontynuowała wywód. - Jestem bardzo ciekawa reakcji w Polsce na to, że dzisiaj, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej dwoje muzułmańskich przedstawicieli Europy, pochodzących z różnych krajów, którzy mają korzenie nieeuropejskie, są dzisiaj samorządowcami. Zobaczcie, jaki to przykład jest dla nas Polaków, jak bardzo się zmienia Europa, jak bardzo my się będziemy zmieniać - powiedziała prezydent.

Gdy przyszła kolej na Khana, ten żartobliwie odniósł się do słów Dulkiewicz. - Nazywano mnie różnie, ale nigdy jeszcze nie nazwano mnie egzotycznym. Dziękuję Aleksandro - powiedział.

Transmisję z debaty można obejrzeć TUTAJ.