80. rocznica wybuchu II wojny światowej. "Warszawa od dawna nie postawiła się w tak głupiej sytuacji"

Nie dziwota, że Putina nie zaprosili, skoro mądry pakt Hitlera ze Stalinem wychwala. Ale goście rozglądali się: a gdzie Tusk? Szybko dowiedzieli się, co jest grane. Jeszcze lepiej zrozumieli, co to jest PiS: Tuska nie zaprosili, z którego większość Polaków jest dumnych (nasz człowiek, a jak wysoko zaszedł), to dopiero numer! Cóż za zapiekła nienawiść! Bo zaproszenie na dwa dni przed fetą, to nie jest brak zaproszenia, ale obelga. Pokiwali z litością głowami, nic nie powiedzieli, no bo jak, ale co sobie pomyśleli, to pomyśleli.