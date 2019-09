Światowe media o obchodach na pl. Piłsudskiego. BBC wylicza nieobecnych przywódców

jozbieszczad 7 minut temu 0

Z Rosji :



Szef Dumy Wo這din :

Polskie w豉dze nie rozumiej, 瞠 zwyci瘰two w II wojnie 鈍iatowej nie ma wymiaru politycznego. Czy Rosja podoba si komu czy nie, ale jej decyduj帷 rol w II wojnie 鈍iatowej doceniaj wszystkie narody 鈍iata, w tym pa雟twa koalicji antyhitlerowskiej, m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.



Polityk doda, 瞠 ludzie zawsze b璠 pami皻a o po鈍i璚eniu 穎軟ierzy radzieckich, a nazwiska polskich urz璠nik闚 i polityk闚, kt鏎zy pr鏏uj i pr鏏owali wymaza pami耩 o tych, kt鏎zy oddali 篡cie za pok鎩, zostan zapomniane.



Dzia豉nia polskich w豉dz obra瘸j pami耩 o ponad 600 tys. 穎軟ierzy i oficer闚, kt鏎zy zgin瘭i wyzwalaj帷 Polsk spod okupacji, ratuj帷 Polak闚 przed eksterminacj. Zawsze powinni鄉y o tym pami皻a niezale積ie od tego, jakie partie i prezydenci dochodz do w豉dzy – oceni przewodnicz帷y Dumy Pa雟twowej.



Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skomentowa豉 decyzj Polski, aby nie zaprasza Rosji na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny 鈍iatowej. Jej zdaniem decyzja Warszawy by豉 g逝pim posuni璚iem.



Warszawa ju dawno nie stawia豉 siebie w tak g逝piej sytuacji – napisa豉 Zacharowa w Facebooku.



Cz這nek Komisji Obrony i Bezpiecze雟twa Rady Federacji Franc Klincewicz



Gdy Polska robi takie rzeczy, nigdy nie zgodz si, 瞠 w g喚bokiej pami璚i Polak闚 s zakodowane takie przekonania. Jest to narzucona z zewn徠rz interpretacja wydarze. Pochodz „z zewn徠rz” – od zamorskiego ideologa, wobec kt鏎ego ca貫 kierownictwo obecnej Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje s逝瘸lcz postaw, dlatego robi takie g逝pie rzeczy - powiedzia na antenie radia Govorit Moskwa Klincewicz, dodaj帷 瞠 m闚ienie o rewizji pewnego podej軼ia jest hipokryzj, zdrad



Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow o鈍iadczy, 瞠 wszelkie uroczysto軼i po鈍i璚one rocznicy wybuchu lub zako鎍zenia II wojny 鈍iatowej w dowolnym kraju na 鈍iecie bez udzia逝 Rosji nie mog by uznane za pe軟owarto軼iowe.