Prezydent Niemiec na pl. Piłsudskiego: Staję przed państwem bosy. Proszę o przebaczenie

Dużą przyczyną jest nasza słabość, sami wybieraliśmy Sasów i i od Sasa do Lasa, jedz pij i popuszczaj pasa!

Polskie mamy jednom - MOJOM!

MOJOM!



Trzeba walczyć, aby pożyć spokojnie.

Przegrać wiarę, by kark giąć bogobojnie.



Z nimi mogił krzyże i zbawienie chyże.



Kraj usiany mogiłami.

Powstańcze bezimienne.

Honorowane krzyżami.

Zapomniane daremne.



Krzyż zbrojnie szedł z zachodu.

My wzięliśmy z południa.

Dla obrony narodu.

Powstała z Litwą Unia.



Jagiełło im gorszy król.

Habsburga chcieli krzyżowi.

Nastąpił podział ról.

Władzy dzięki mieczowi.



Polacy po każdej stronie.

Różnice w chrześcijaństwie.

Swojego mieć na tronie.

Być w germańskim poddaństwie.



Grunwald, klęską Krzyżaka.

Mają wtyki kościelne.

Będą osłabiać Polaka.

Państwo niesamodzielne.



Wchodzi wolna elekcja.

Kościół trzyma z wielmożą.

Modlitwa to cała lekcja.

I tak Polskę rozłożą!



