Frank-Walter Steinmeier prosił o przebaczenie za winę Niemiec. Przypomniał słowa: "Niech zstąpi duch twój..."

realcrueltruth przed chwilą 0

A Czerska nienawidzi wszystkiego co polskie i katolickie. Za to nazistow wychwalaja pod niebiosa za garsc eurocentow.

Polonofobska propaganda saczy sie od nich 24h na dobe od 30stu lat.

Ich przekaz jest jasny - kazdy Polak to niewyksztalcony, pymitywny glupek, ktoremu smierdzi z ust i sloma z butow wylazi. I ma sie sluchac tego co mowia w Berlinie, bo tamci sa o niebo lepsi, bo to nadludzie.

Wyjatkowo obrzydliwa propaganda. Nikczemni, podli ludzie - POmylency.