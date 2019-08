"Czy mamy coś na tę sucz?". Tak Emi ustalała, jak uderzać w sędzię Frąckowiak. Potem donosy do rzeczników

c.t.k 2 godziny temu Oceniono 82 razy 70

Po raz kolejny powtarzam: To nie jest afera Piebiaka !. To rząd by tak chciał.

To jest afera PIS, PIS i jeszcze raz PIS. Dopiero gdzieś tam daleko plącze się ten nieszczęsny Piebiak z napisem:"Kozioł, k...., ofiarny"