Prezydencki minister, szef gabinetu prezydenta RP, Krzysztof Szczerski rozmawiał w piątek w Warszawie z doradcą amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa Johnem Boltonem. Jak mówił, strona polska zaproponowała kilka nowych dat ewentualnej wizyty w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Możemy spokojnie mówić o tym, że na pewno do takiej wizyty dojdzie, bo jest taka wyraźna wola obu prezydentów, żeby tę wizytę zrealizować. Mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będziemy w stanie podać nowe daty tej wizyty. Tak się umówiliśmy, że dajemy sobie tydzień. My już dzisiaj zaproponowaliśmy z naszej strony możliwe daty. Teraz czekamy na odpowiedź Białego Domu na te propozycje, które złożyliśmy, one wszystkie obejmują najbliższe trzy miesiące

- powiedział Szczerski.

Przełożona wizyta Donalda Trumpa w Polsce

Prezydent Donald Trump miał przylecieć do Warszawy 1 września, na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Następnego dnia miał spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą i podpisać kilka dwustronnych umów. W czwartek wieczorem prezydent Trump poinformował jednak, że odkłada wizytę w Polsce ze względu na zbliżający się do Florydy huragan Dorian.

Zamiast Donalda Trumpa delegacji Stanów Zjednoczonych będzie przewodniczył wiceprezydent Mike Pence. To właśnie on wygłosi przemówienie na placu Piłsudskiego, a 2 września spotka się na rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą.

Na razie - zgodnie z informacjami Krzysztofa Szczerskiego - nie dojdzie do podpisania kilku dwustronnych umów. Obie strony zdecydowały bowiem, by poczekać z tym do wizyty Donalda Trumpa. Wiadomo, że jedna z umów miała dotyczyć rozszerzenia współpracy wojskowej, a inna - technologii 5G.