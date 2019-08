Awaria oczyszczalni "Czajka". Miało być "stonowanie nastrojów". A PiS dalej o "katastrofie"

Rafał Trzaskowski powiedział, że umówił się z ministrem Michałem Dworczykiem na to, by władza stonowała narrację w sprawie awarii w "Czajce". Minister miał na to przystać, ale jak pokazuje rzeczywistość niespecjalnie dostosowali się do tego politycy Prawa i Sprawiedliwości. Marek Suski grzmi o tym, że "ginie przyroda", Joachim Brudziński i Stanisław Karczewski za to dalej pozostają w narracji o "katastrofie".

