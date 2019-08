Przylot Donalda Trumpa do Polski przesunięty. Prezydent USA przybędzie dzień później

Jak dowiedział się korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie od dwóch przedstawicieli Białego Domu, amerykańska para prezydencka odleci z Waszyngtonu w sobotę 31 sierpnia późnym popołudniem. Na Okęciu Air Force One z prezydencką parą na pokładzie ma wylądować po godzinie 8 rano. Informacje te potwierdził Polskiemu Radiu szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy minister Krzysztof Szczerski, wyjaśniając, że przesunięcie przylotu prezydenta Trumpa wynika z przyczyn technicznych.

Donald Trump przyleci do Polski w niedzielę. Wygłosi przemówienie

Kilka godzin po przylocie do Warszawy prezydent Donald Trump wraz z Pierwszą Damą USA Melanią Trump weźmie udział w uroczystościach 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej na Placu Piłsudskiego. Amerykański przywódca wygłosi tam przemówienie. W poniedziałek Donald Trump odbędzie między innymi rozmowy dwustronne z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Przy okazji wizyty w Warszawie może też dojść do spotkania amerykańskiego przywódcy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przekazał, że głównymi tematami rozmów między stroną polską a amerykańską będą "zniesienie wiz dla Polaków, kwestie obronne oraz sprawy gazowe". - Liczymy, że to będzie okazja do zacieśnienia naszych stosunków, w szczególności w sferze wojskowej, liczymy także na dalszy rozwój współpracy w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Mówimy także o rozwoju energetyki nuklearnej we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Czaputowicz.