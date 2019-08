Rząd wydał 630 tys. zł na promocję w telewizji o. Rydzyka. Cel? Dotrzeć do gospodyń

To, ile resort inwestycji zainwestował w komunikację w TV Trwam, podał osobiście minister Jerzy Kwieciński. Posłowie opozycji pytali go bowiem, ile pieniędzy trafiło z MIiR do Fundacja "Lux Veritatis" ("światło prawdy").

Fundacja ta jest finansowym wehikułem o. Tadeusza Rydzyka - powstała w 1998 r., a założyli ją redemptoryści o. Jan Król i osobiście o. Rydzyk. To "Lux Veritatis" ma koncesję na nadawanie TV Trwam. Jej ostatnie największe inwestycje to sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu oraz Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Po wyborach 2015 r. nastały dla tej fundacji złote czasy. Przyczynia się do tego także ministerstwo rozwoju. Resort podkreślił w odpowiedzi na pytanie o przepływy do "Lux Veritatis", że wynikają one z odpowiedzialności ministerstwa m.in. za efektywne wykorzystanie funduszy europejskich oraz - tutaj to ważne - "koordynację działań komunikacyjnych nt. unijnych i krajowych dotacji".

- Ministerstwo podejmuje współpracę z różnymi stacjami telewizyjnymi w tym z TVN, Telewizją Polsat, TVP i innymi podmiotami przy realizacji projektów dotyczących m.in. funduszy europejskich i innych zadań MIiR - podkreślił minister.

A że w minionym roku Sejm uchwalił ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, to resort zaczął promować informacje, że koła te mogą się teraz starać o dotacje: 3, 4 lub 5 tys. zł rocznie. Budżet na te dotacje wynosił 90 mln zł w zeszłym roku, a w obecnych to 40 mln zł. W tym roku nabór wniosków od kół potrwa w biurach ARiMR do 31 października 2019 r.

Ile na promocję dotacji na antenie samej tylko TV Trwam wydało ministerstwo? Kwieciński wskazał, że łączny koszt produkcji, emisji i licencji to dokładnie 629 238,97 zł.

- W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi kierowanymi do Kół Gospodyń Wiejskich (zachęcenie kół do rejestracji oraz do złożenia wniosku o pomoc finansową), ministerstwo realizuje projekty we współpracy z Fundacją "Lux Veritatis", takie jak: "Wieś to też Polska", "Rozmowy Niedokończone", "Fundusze Europejskie dostępne dla wszystkich", "O funduszach", "Informacje dnia" - wyjaśnił minister rozwoju.

Zwłaszcza program "Wieś to też Polska" jest ceniony przez rząd PiS. Jak pisaliśmy w maju, Państwowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w czasie rządów PiS kupowała w tym paśmie wywiady - w ciągu trzech lat przelała prawie 1,5 mln zł w zamian za wywiady z urzędnikami Agencji.

TV Trwam ma marginalny udział w rynku. Ze sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że TV Trwam notowała w 2018 r. 0,36 proc. udziału w oglądalności, co było spadkiem z 0,52 proc (to widownia na poziomie 23 tys. osób). Jest na 45. miejscu wśród najchętniej oglądalnych stacji telewizyjnych w Polsce.

Obóz PiS inwestuje w kontakty z kołami gospodyń jak żaden dotychczas. To duża grupa osób, a dodatkowo koła te skupiają elity wiejskich społeczności. Rząd przedstawiając projekt ustawy o kołach szacował, że w Polsce funkcjonuje ok. 21 tys. powstały kół gospodyń w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Według danych rządu organizacje te skupiają ponad milion osób. Jest to więc liczny elektorat.

Osobiście z paniami z kół spotykał się premier Mateusz Morawiecki. - Bardzo dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich za dbałość o polską tradycję, historię, kuchnię, strój, folklor i o nasze obyczaje - wkupywał się w ich łaski Sejnach (Podlaskie).