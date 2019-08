Angela Merkel wyśmiała słowa Trumpa. Mówił o swojej "niemieckiej krwi" [WIDEO]

Wspólna konferencja Angeli Merkel i Donalda Trumpa odbyła się w ramach szczytu G7 w Biarritz we Francji. Dziennikarze zapytali się podczas niej kanclerz Niemiec, czy zaprosiła prezydenta Stanów Zjednoczonych na wizytę bilateralną do Niemiec i jeśli tak, jaka była jego odpowiedź.

- Tak jak mówiłam wcześniej, zaprosiłam pana prezydenta kilkakrotnie przy różnych okazjach. Jego odpowiedź usłyszeliście przed chwilą - powiedziała Angela Merkel.

Głos wtedy zabrał Donald Trump, który zapewnił, że przyjmuje zaproszenie i prawdopodobnie niedługo przyjedzie do Niemiec. - Byłem naprawdę zaszczycony tym zaproszeniem - podkreślił.

- Mam Niemcy we krwi - dodał po chwili.

To właśnie tym zdaniem Donald Trump rozbawił Angelę Merkel. Niemiecka kanclerz uniosła brwi i parsknęła śmiechem. Szybko jednak odzyskała powagę.

Reakcję Angeli Merkel można zobaczyć na poniższym wideo:

Zapytany o to, czy odwiedzi Niemcy w drodze do Polski, Donald Trump powiedział, że to za mało czasu na zorganizowanie wizyty.

Donald Trump zmieniał wersje swojego pochodzenia

Jak przypomina amerykański "Newsweek", Donald Trump wspominał wielokrotnie o swoich europejskich korzeniach. Do lat 80. twierdził, że jego dziadek pochodził ze Szwecji. Potem mówił, że jego ojciec urodził się w "cudownym miejscu w Niemczech", co jest nieprawdą - ojciec Donalda Trumpa miał się urodzić w dzielnicy Bronx w Nowym Jorku.

Jak jednak podkreśla "Newsweek", dziadek Donalda Trumpa faktycznie pochodził z zachodnich Niemiec z wioski Kallstadt. Do Stanów Zjednoczonych miał przybyć w 1885 roku i dorobić się podczas gorączki złota na Alasce. Potem założył sieć hoteli.