Lider Bayer Full pokazał czym jest ściek. Powiązał awarię oczyszczalni z orientacją wiceprezydenta Warszawy

W Warszawie doszło do awarii kolektora dostarczającego ścieki do oczyszczalni "Czajka", w wyniku czego konieczny był kontrolowany zrzut ścieków do Wisły. W ciągu ostatnich dwóch dni uległy awarii oba rurociągi, dostarczające ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. Z danych stołecznego Ratusza wynika, że do Wisły przedostaje się trzy tysiące litrów zanieczyszczeń na sekundę.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby unikać kąpieli i sportów wodnych, nie pić i nie używać do mycia wody z Wisły. Podobne apele wydali Główny Inspektor Sanitarny oraz Sanepid. Zalecają, by w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikać kąpieli i sportów wodnych.

Wyciek ścieków powiązany z... homoseksualizmem

Politycy PiS przekonują, że mamy do czynienia z "katastrofą ekologiczną" i oskarżają władze Warszawy o to, że zareagowały zbyt późno. TVP Info z kolei od czwartkowego poranka komentuje niemal wyłącznie sytuację na Wiśle, pisze też o "katastrofie Trzaskowskiego", a jeden z publicystów awarię oczyszczalni ścieków porównał do wybuchu w Czarnobylu.

Już samą narrację można nazwać sporym nadużyciem, ale wszelkie granice przekroczył Sławomir Świerzyński, sympatyzujący z PiS discopolowiec. Powiązał on awarię "Czajki" z orientacją seksualną wiceprezydenta Warszawy.

W kwestii awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie. Jak się grzebie w cudzej "d...." to g.... wypływa. Panie wice prezydencie co z tym zrobisz, może nowa fotka z kochankiem ?

- napisał lider Bayer Full [pisownia oryginalna - red.].

Ciąża 16-letniej podopiecznej

"Fotka", o której pisze muzyk to prawdopodobnie przytyk do zdjęcia, które kilka dni temu zamieścił na Instagramie partner wiceprezydenta Pawła Rabieja Michał Cessanis. Widać było na niej leżącą w łóżku parę. Wielu komentatorów przypominało pod wpisem Świerzynskiego, że Rabiej i Cessanis to dorośli mężczyźni i ich związek nie powinien wzbudzać żadnych sensacji. Z kolei Świerzyński sam wyznał, że mając 22 lata był wychowawcą na obozie harcerskim , a jedna z podopiecznych niedługo później została jego żoną - okazało się bowiem, że 16-latka jest w ciąży.

Świerzyński od jakiegoś czasu nie przestaje obrażać osób LGBT+. Stwierdził już m.in., że homoseksualizm "to początek pedofilii" oraz, że między homoseksualizmem i pedofilią "żadnej różnicy nie ma". Jego homofobiczne poglądy mają wynikać z tego, że jako dziecko był molestowany przez "dwie osoby z kręgu Platformy Obywatelskiej", później dodał, że chodzi o bliźniaków.