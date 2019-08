Żart Kaczyńskiego na konwencji PiS. "Ze wszystkich swoich cech najbardziej cenię sobie imię"

Prawo i Sprawiedliwość organizowało w środę dwie konwencje wyborcze - jedną w Sieradzu, drugą w Piotrkowie Trybunalskim. Na obu pojawił się prezes Jarosław Kaczyński.

W trakcie swojego przemówienia w Sieradzu, Kaczyński nawiązywał do programów społecznych PiS, wyliczając m.in. program 500 plus, wyprawki szkolne i trzynastą emeryturę. Dodał, że ugrupowanie przywróciło również komisariaty policji i połączenia autobusowe.

Gdy polityk skończył swoje przemówienie, sala zaczęła skandować "Jarosław, Jarosław". Wtedy Kaczyński na chwilę znów stanął przy mównicy.

- Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję, przypominają mi państwo w różnych miejscach, jak mam na imię, mogę państwu powiedzieć, że ze wszystkich swoich cech najbardziej sobie cenię imię - zażartował.

Wybory parlamentarne 2019

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 88 komitetów wyborczych, w tym 30 komitetów partyjnych i jeden komitet koalicyjny. Termin rejestracji upłynął w poniedziałek.

Z chwilą rejestracji komitety wyborcze mogą zbierać podpisy pod listami kandydatów na posłów i senatorów. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, lista kandydatów na posłów powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tysięcy wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów. Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tysięcy wyborców.

Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów mogą być zgłaszane przez komitety do północy we wtorek 3 września. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.