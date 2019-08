Narracja PiS ws. afery Piebiaka brzmi znajomo. To samo mówiło ws. lotów Kuchcińskiego

Czy PiS planuje jakiekolwiek działania wobec Zbigniewa Ziobry w związku z aferą Piebiaka? Nie, a to dlatego, że "zweryfikują" go wyborcy. Brzmi znajomo? Identyczną narrację Prawo i Sprawiedliwość prezentowało w sprawie lotów marszałka Kuchcińskiego. Wtedy też można było usłyszeć, że to wyborcy go ocenią.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię (5)