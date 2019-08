Sędzia Szmydt zabrał głos ws. afery Piebiaka. "Nie ma dowodu, który by potwierdzał jakąkolwiek moją winę"

jep23 2 godziny temu Oceniono 16 razy 14

Gdyby w marcu zajęto sprzęty wszystkich to może coś by z tego wyszło. A tak to laptopy rzuciły się pod pociąg, komórki wpadły do kibla, "łotsapy" zdechły.

Każdy grafik w Corelu albo Adobe w ciągu godziny wykona grafikę przypominającą zrzut ekran i

wydrukuje z dowolną treścią. Cała obrona pójdzie w tym kierunku, przed sądem będą udowadniać fałszerstwo. A sędziowie powiedzą,że nie znają się na jakimś "łotsapie".

A ta cała Emi może znowu zmienić front. Skoro raz zdradziła...

Widać już,że czują się pewnie, "dowody" usunięte. Google nawet w sprawach zamachów terorystycznych nie chce ujawniać korespondencji, a co dopiero w takiej sprawie. Nie mamy

pańskiego płaszcza...