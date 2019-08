Krzysztof Czabański: 0,2 procent PKB (nawet 3,5 mld zł) na media publiczne. Zamiast abonamentu

Krzysztof Czabański w rozmowie w Polskim Radiu 24 przyznał, że finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa jest najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które ma zastąpić dotychczasowy system abonamentowy. Zdaniem przewodniczącego RMN wysokość dotacji mogłaby wynieść 0,2 procent PKB co się przekłada na 3-3,5 mld złotych.

Krzysztof Czabański - trzeba naprawić system rozmontowany przez Donalda Tuska. Zamiast abonamentu 0,2 procent PKB na media publiczne

Według Krzysztofa Czabańskiego zmiana formy finansowania mediów publicznych powinna zostać poruszona w kampanii wyborczej prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość:

System abonamentowy został rozmontowany przez rząd Donalda Tuska. Wszyscy o tym pamiętamy. W kończącej się kadencji, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, wymyśliliśmy nowy sposób dotowania mediów publicznych. Są na to przeznaczane bardzo poważne pieniądze. Jednak rekompensaty za utracone wpływy z tytułu abonamentu to rozwiązanie tymczasowe. Nowym projektem będzie najprawdopodobniej finansowanie bezpośrednio z budżetu państwa.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych podkreślił także, że PiS powinno docenić te osoby, które do tej pory regularnie płaciły abonament - Będę chciał by stały się elementem obietnic wyborczych na przyszłą kadencję. Najbardziej istotne będzie jednak, by ustawa określiła dokładnie jaka część PKB powinna być przeznaczana na media publiczne. Dzięki temu kolejne rządy nie miałyby dużej możliwości, by zmniejszyć wysokość finansowania tych mediów. Przeznaczenie 0,2 procent PKB oznacza w przybliżeniu dofinansowanie w wysokości około 3-3,5 mld złotych.

Takie rozwiązanie miałoby zostać wprowadzone po wyborach parlamentarnych - Jeżeli to rozwiązanie zostałoby przyjęte, to fundament finansowy mediów publicznych będzie trwały i pozwoli na ich rozwój. Musimy otrzymać mandat do dalszego sprawowania władzy. Wtedy obiecuję, że odpowiednie reformy zostaną przeprowadzone.