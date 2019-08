"Fakt": Emilia S. wysłała nagie zdjęcie sędziego Cichockiego Krystynie Pawłowicz

"Fakt" opublikował fragmenty wiadomości, które Emilia S. miała wysyłać do zasiadającej w KRS Krystyny Pawłowicz. Kobieta prowadząca w sieci kampanię oczerniającą sędziów miała wysłać posłance m.in. nagie zdjęcie sędziego Arkadiusza Cichockiego. "Posłanka zasugerowała kobiecie, żeby przesłała zdjęcia anonimowo Zbigniewowi Ziobrze" - opisuje "Fakt".

"Fakt": Pawłowicz miała dostać nagie zdjęcie sędziego Cichockiego

W jednej z wiadomości Emilii S., które publikuje dziennik, czytamy: "Takie nagie zdjęcie przesyła prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach. Jest tego o wiele więcej, plus opisy o charakterze erotycznym. Na moją interwencję usłyszałam, że są to sprawy prywatne a ww. przeznaczony jest do awansu do SA w Katowicach (obecnie w delegacji). Myślę, że ktoś z kręgu pana prezesa J.Kaczyńskiego powinien wiedzieć, co się dzieje (...)".

Arkadiusz Cichocki po wybuchu tzw. afery Piebiaka został odwołany z delegacji do Sądu Apelacyjnego. Cichocki miał współpracować z Emilią S. w celu dyskredytowania sędziów. Już wcześniej "Fakt" informował, że sędzia wysyłał kobiecie swoje nagie zdjęcia, a także miał przelewać pieniądze na jej konto.