Elżbieta Radziszewska nie wystartuje do Sejmu. Powodem kształt list Koalicji Obywatelskiej

Ani Grabarczyk ani Radziszewska,. Sejm to reprezentacja wszystkich Polaków, a nie partyjnych cwaniaków, którzy uważają, że skoro już byli posłami to powinni być nimi ponownie, albo kto sobie wydepta chody u przewodniczącego partii. Partie powinny popierać ludzi, którzy zasługują by być posłem bez względu czy należy do partii , a nie wybierać spośród swoich członków. W sejmie potrzebujemy ludzi z autorytetem, a nie z długim partyjnym stażem. Sejm wymaga odmłodzenia dlatego bardzo dobrze, że takie dinozaury jak Katarasińska, Iwiński czy Radziszewska zostały wyeliminowane z list, albo same się wyeliminowały. Radziszewska powinna zaangazować się w wybory na rzecz innych kandydatów, a skoro uzaleznia to od tego czy będzie posłem to znaczy, że nie powinna nim być i szkoda, że była.