Giertych o apelach o dymisję Ziobry: Kaczyński nie może go odwołać. Ten układ jest pozamykany

marywil2012 godzinę temu Oceniono 18 razy 16

PIS to patologia, a ci sędziwie o nie sędziowie, a marni bandyci, którzy dostali zbyt dużo uprawnień nie mając ku temu koniecznej dojrzałości. I ten prostacki język! Knajacki i godny najgorszych żuli. obawiam się, że część z nich to też oportuniści i karierowicze. za ich wybór, za ich awansami stoi Ziobro. Odpowiada za wszystkie ich działania. Był o nich też informowany. Jeżeli wiedział o tym od tak dawna, to tym bardziej odpowiada za to co się działo.

Ponadto nie wahajmy się przed powiedzeniem sobie wyraźne: za kryciem ziobry stoi morawiecki. Za kryciem morawieckiego, premiera działkowicza stoi kaczyński. A wszyscy się razem dekują.

Do czasu. Ziobro kiedyś zaczął kąsać Kaczyńśkiego i dostał po łapach skruszony wrócił. Ale to on chce przejąć władzę w pisie. Będzie więc zwarcie za jakiś czas (to może być nawet kilka lat).

Do tego czasu pis zruinuje sądownictwo takimi właśnie bandytami.

Pozwy złożyli ale nie mają szans na wygranie spraw. Ba nawet nie stawią sie w sądzie, gdyby w ogóle do rozprawy doszło. Materiały na nich zebrane są porażające. Nie zatrzymają fali, którą sami rozpoczęli: demonatażu i delegitmizacji instytucji prawnych w Polsce przejętych przez pis. To są współcześni pożyteczni idioci.

I tak nie bójmy się ich nazywać po imieniu to przestępcy, wobec których nie wydano jeszcze wyroku, bo państwo polskie jest bezradne, wobec tych, którzy nadużywają swoich pozycji i pozwalają sobie szkalować broniących niezależności. Prokuratura jest bezwolna. Sędziowie niektórzy są kupieni przez pis. Problemy dopiero przed nami.

Dlatego nie widzę innej możliwości: Dymisja Ziobry natychmiastowa. Morawiecki kolejny. Kaczyński musi odejść z polskiej polityki. To wyjątkowy szkodnik, który od 2015 r, zdemolował wszystko co się poddało chaosowi ustaw, rozporządzeń, "wykładni" aparatczyków w rodzaju przyłębskiej.

Polska stałą się pańśtwem mafijnym. Sorry ale czas tę prawdę powtarzać aby skończyć z pisowską patologią