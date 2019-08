Mateusz Morawiecki w TVN24 chwali Jarosława Kaczyńskiego. "Pan prezes byłby lepszym premierem"

gaius 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

Poniżej przedstawiam dane z przeprowadzonrgo badania Benchmark (badanie porównawcze) w którym Prawo i Sprawiedliwość miażdży Platformę Obywatelską Nowoczesną i Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Lewicę. Na taki wynik wpływ miały miały uzyskiwane przez Prawo i Sprawiedliwość o wiele lepsze wyniki gospodarcze o wiele lepiej prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość polityka gospodarcza oraz społeczna przez Prawo i Sprawiedliwość, antypolskie głowowania i poglądy posłów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy oraz o wiele lepiej prowadzona polityka gospodarcza oraz społeczna wyniki gospodarcze osiągane przez Prawo i Sprawiedliwość.



Głosowania poglądy i działania w różnych kwestiach i zagadnieniach.



1)Stosunek do zwrotu środowiskom żydowskim odszkodowania za bezspadkowe mienie pożydowskie ponad 1 biliona tzw ustwa 447

Prawo i Sprawiedliwość przeciwko spłacie roszczeń żydowskich

Politycy związani z Lewicą(SLD) i związani z - Platformą Obywatelską Nowoczesną Polskim Stronnictwem Ludowym - za spłatą roszczeń żydowskich(tzw ustwa 447)



2) Głosowanie w sprawie jawnego rejestru Pedofili

Prawo i Sprawiedliwość głosuje za jawnym rejestrem pedofili;

Platforma Obywatelska Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe nie popiera jawnego rejestru pedofili; - to ochrona sprawców przez Platformę Obywatelską Nowoczesną i PSL a nie ofiar.



2)Głosowanie za zakazem sprzedaży tak samo nazwanych produktów ale z innym składem w Niemczech i w Polsce

Prawo i sprawiedliwość - za zakazem;

Platforma Obywatelska -przeciwko zakazowi;



3)Głosowanie za obniżeniem wynagrodzenia dla posłów i senatorów:

Prawo i sprawiedliwość: za obniżeniem wynagrodzenia dla posłów i senatorów;

Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Polskie Stronnictw Ludowe brak poparcia dla obniżenia wynagrodzenia dla posłów i senatorów;



4) Głosowanie w sprawie penalizacji czyli uznania za przestępstwo Zbrodni Banderowskich Nacjonalistów dokonanych na Polakach tzw Zbrodni Wołyńskiej oraz karanie za propagowanie banderyzmu w Polsce oraz podważanie zbrodni banderowskich w Polsce:

Prawo I Sprawiedliwość: za;

Platforma Obywatelska brak poparcia;



5) Głosowanie w sprawie Emerytury matczynej

Prawo I Sprawiedliwość: za;

Platforma Obywatelska brak poparcia;



7)Głosowanie w sprawie podniesienia wieku Emerytalnego dla Polaków

Prawo I Sprawiedliwość przeciw;

Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe za;



8) Głosowanie nad rozwiązaniami dla Polski w sprawie pracowników delegowanych.

Prawo i Sprawiedliwość za korzystnymi rozwiązaniami dla Polski;;;;;

Europosłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za niekorzystnymi rozwiązaniami dla Polski w sprawie pracowników delegowanych.

Europosłowie Platformy Obywatelskiej to że głosowali PRZECIWKO INTERESOM POLSKI i Polskich przedsiębiorców tłumaczyli pomyłką podczas głosowania.

9)Głosowanie w sprawie ACTA 2:

Prawo i sprawiedliwość dwukrotnie: - przeciw;

Platforma Obywatelska dwukrotnie – za;



10)Szlak VIA KARPATIA

Prawo i Sprawiedliwość złożenie wniosku w sprawie rozpoczęcia budowy drogi VIA KARPATIA drogi, która wpłynęła by w ogromny sposób na rozwój gospodarczy Polski;

Platforma Obywatelska (dzisiaj Koalicja Europejska) złożenie wniosku przeciwko budowie drogi VIA CARPATIA, czyli przeciwko budowie drogi, która wpłynęła by w ogromny sposób na rozwój gospodarczy Polski