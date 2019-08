dziadekjam 2 godziny temu Oceniono 33 razy 19

Byli ambasadorzy RP piszą list do Trumpa. "Przybywa pan do kraju, który nie jest praworządny"

Trumpa to taczej ucieszy, bo praworządność to on ma w dudzie, a liczy się tylko to, że go tu kochają..:-)