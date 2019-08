OKO.press ujawnia korespondencję sędziego z dziennikarzami. "Minister dał zielone światło"

vitruvius 3 godziny temu Oceniono 41 razy 37

No to „TEMAT” do przykrycia demoralizacji PiS

Tyle w tym prawdy co w:

1. "Zamachu" w Smoleńsku,

2. "Wielkości" Lecha K.

3. "Uzdrowieniu" sądów,

4. "Uczciwości" PiS,

5. "Patriotyzmie" Jarosława K.

6. "Kompetencji" kadr PiS,

7. "Walce z pedofilią" w kościele,

8. "Sprawności" prokuratury w sprawie KNF,

9. "Sprawności" prokuratury w sprawie łapówki 50 000 zł i Srebrnej,

10. "Sprawności" NBP w sprawie KNF i 2 prawie takich samych blondyn po ok. 50 000 zł/mc,

11. "Sprawności" prokuratury w sprawie SKOKÓW, zwłaszcza Wołomin,

12. "Sprawności" prokuratury w sprawie oczerniania i oszczerstw z Ministerstwa „Sprawiedliwości”,

13. "Sprawności" prokuratury w sprawie GetBack.

I co dalej?