Jest oświadczenie prezydenta Brejzy na doniesienia TVP Info. "Zbieżność z kalendarzem wyborczym"

No i w tym przypadku sie okazalo ze to nie afera posła Brejzy ale pisówek dopuszczonych do pieniędzy budzetowych Inowrtocławia. Czyli jest jak zawsze: kłamią, kradną. pomawiają. Zgnilizna sięgnęła szczytów władzy (a sprawa Srebrnej jest rozwojowa!)