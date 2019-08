Poseł PiS poprosił o wprowadzenie odblaskowych znaków drogowych. Okazało się, że obowiązują od 16 lat

Poseł PiS Artur Szałabawka zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie wprowadzenia odblaskowych znaków drogowych. Jak stwierdził, mogłoby się to przyczynić do zmniejszenia wypadków drogowych z udziałem pieszych. Okazuje się jednak, że znaki drogowe, o które wnioskuje poseł, są już w Polsce obowiązkowe - i to od blisko 16 lat.

