Afera Piebiaka. Sędzia Arkadiusz Cichocki odwołany z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Jak informuje Onet.pl, decyzja o odwołania sędziego Arkadiusza Cichockiego dotarła do do Sądu Apelacyjnego w Katowicach w poniedziałek rano. Wchodzi ona w życie ze skutkiem natychmiastowym, pomimo że delegacja ta miała być stała i bezterminowa. Potwierdził to rzecznik sądu, sędzia Robert Kirejew. Podkreślił, że decyzję podpisał Zbigniew Ziobro.

- Minister nie podał żadnego uzasadnienia, była to tzw. decyzja dyskrecjonalna. Oznacza ona, że pan sędzia Cichocki powinien teraz wrócić do orzekania w SO w Gliwicach - dodał.

Wcześniej już sędzia Arkadiusz Cichocki zrezygnował z funkcji komisarza wyborczego w Zagłębiu - dodaje Onet.pl

Afera Piebiaka i internetowa hejterka Emilia

O zaangażowaniu byłego już wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w akcję dyskredytowania sędziów krytykujących reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną przez PiS Onet.pl poinformował w poprzedni poniedziałek. Miał on współpracować w tej kwestii z internetową hejterką Emilią.

Szybko jednak zaczęły pojawiać się informacje, że oprócz samego Piebiaka, w aferę zamieszani mogą być też inni sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości, KRS czy Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych.

W wyniku doniesień medialnych Łukasz Piebiak został odwołany decyzją Zbigniewa Ziobry z funkcji wiceministra sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło współpracę także z sędzią Jakubem Iwańcem, który miał wyszukiwać "haki" na sędziów, będących obiektem hejtu.

Arkadiusz Cichocki jest trzecią osobą odwołaną po ujawnieniu tzw. afery Piebiaka.

Afera Piebiaka. To trzeba wiedzieć: