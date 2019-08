Anna Maria Anders zrezygnowała z mandatu senatora. Zostanie ambasadorem RP we Włoszech

"Dzisiaj zrezygnowałam z mandatu Senatora RP. Panu Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu i Senatowi dziękuję za współpracę" - poinformowała w poniedziałek na Twitterze była już senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Anders.

Anders ma wkrótce objąć stanowisko ambasadora w Republice Włoskiej, akredytowanego w San Marino. Kandydaturę zaakceptował już prezydent Włoch Sergio Mattarella. W czerwcu Anna Maria Anders stanęła z kolei przed sejmową Komisją Spraw Zagranicznych, która wydała pozytywną opinię w sprawie tej kandydatury.

Zazwyczaj po wygaśnięciu mandatu senatora przeprowadzane są wybory uzupełniające. W tym jednak przypadku taka sytuacja nie będzie mieć miejsca - prezydent zarządza takie wybory w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia senatorskiego mandatu. Nie miałoby to jednak uzasadnienia, biorąc pod uwagę fakt, że 13 października odbędą się wybory parlamentarne.

Anna Maria Anders przyszłym ambasadorem RP we Włoszech

Anna Maria Anders w przemówieniu przed komisją przekonywała, że jako ambasador chciałaby m.in. doprowadzić do spotkania na jesieni premiera Włoch Giuseppe Contego z premierem Mateuszem Morawieckim, a także do wznowienia działalności polskiego Muzeum Monte Cassino.

- Dzięki temu, że mieszkałam kilka lat w Rzymie, mówię płynnie po włosku. Od lat angażuję się w sprawy społeczne polsko-włoskie. Znam organizacje i szkoły polskie, mieszkańców i polityków wielu miast. Mam przyjaciół rozsianych po całym kraju. To niewątpliwie pomoże w podejmowaniu przedsięwzięć we Włoszech. Mam na myśli koncerty, filmy, wystawy - zapowiedziała. Dodała, że chciałaby również silnie wspierać polskie firmy we Włoszech.

Anna Maria Anders od stycznia do marca 2016 r. była przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa . Pełniła również funkcję sekretarza stanu w KPRM i pełnomocnika szefa rządu ds. dialogu międzynarodowego.

W 2016 r. została senatorem po wyborach uzupełniających, a następnie przystąpiła do klubu PiS. W czerwcu 2019 r. w związku z planami objęcia funkcji ambasadora, została odwołana ze stanowisk w KPRM.