Komisja ds. VAT chce Trybunału Stanu m.in. dla Tuska i Kopacz. "Narzędzie do walki z opozycją"

Komisja śledcza ds. podatku VAT w projekcie raportu końcowego rekomenduje Sejmowi postawienie przed Trybunałem Stanu czterech osób - byłych premierów Ewę Kopacz i Donalda Tuska, a także poprzednich ministrów finansów - Mateusza Szczurka i Jacka Rostowskiego.

Obecnie rządzący wykorzystali już Ministerstwo Sprawiedliwości i telewizję publiczną, a teraz próbują wykorzystać Trybunał Stanu do walki z opozycją. Pan Przewodniczący Horała [poseł PiS Marcin Horała - red.] używa swojego stanowiska w Komisji jako kolejnego narzędzia do walki z opozycją przed wyborami

- skomentowała na Twitterze była szefowa rządu Ewa Kopacz.

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT zajmuje się badaniem działań instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

Przewodniczący komisji Marcin Horała stwierdził podczas podsumowania prac komisji, że za rządów PO-PSL system podatkowy sprzyjał wyłudzeniom podatku.

- Zlikwidowano departament ochrony interesów ekonomicznych państwa w ABW, rozbito prokuraturę, doprowadzono do stanu faktycznego, w którym przestępstwa wyłudzeń podatkowych były zagrożone śmiesznie niskimi karami. Ten cały system spowodował, że Polska była naprawdę zieloną wyspą dla oszustów podatkowych - mówił Horała.

"To tak czytelne, że aż śmieszne"

Wnioski komisji dotyczące postawienia przed trybunałem stanu byłych premierów i ministrów rządu PO-PSL zostały szybko skrytykowane przez polityków partii Grzegorza Schetyny. Poseł PO Zbigniew Konwiński, również członek komisji ds. wyłudzeń VAT, wyliczył na Twitterze kroki podejmowane przez ugrupowanie w latach 2011-2015.

"PiS nie poparł wielu mechanizmów uszczelniających system podatkowy zaproponowanych i wprowadzonych przez rząd PO-PSL!" - napisał Konwiński.

Z kolei według innych polityków PO rekomendacje komisji mogą stanowić próbę przykrycia ostatnich medialnych doniesień związanych m.in. z dymisją wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, który miał być zaangażowany w akcję dyskredytowania sędziów nieprzychylnych reformom wymiaru sprawiedliwości autorstwa PiS.

"Kaczyński musi być w desperacji skoro chce przykryć ciąg afer PiS wnioskiem o Trybunał Stanu dla D. Tuska i E. Kopacz. Nie wątpię, ze Trybunał Stanu będzie miał pełne ręce roboty, ale po przegranych przez PiS wyborach" - skomentował poseł Marcin Kierwiński.

"No proszę! Po 4 latach nieustannych afer PiS wreszcie wymyślili: wniosek o Trybunał Stanu dla Tuska i Kopacz. Ha ha ha ha! To tak czytelne, że aż śmieszne. A co z Szefem p. Kaczyński?!" - ironizował europoseł Andrzej Halicki.

Raport końcowy ma zostać przyjęty przez komisję 6 września.