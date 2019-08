Emilia Sz. ujawnia, ile miała otrzymać za pomoc w atakach na sędziów. "Nie miałam kontaktów z Ziobrą"

za_miske_ryzu pół godziny temu Oceniono 25 razy 21

No to na szczęście okazało się, że pan Zbyszek czysty jak łza. Za to środowisko sędziowskie kompletnie skompromitowane. Bo skoro najlepszych 6 spośród 10.000 sędziów, wybranych przez pana Zbyszka do reformowania wymiaru sprawiedliwości okazało się takimi s..synami, to pomyśleć co by się stało, jakby pan Zbyszek do pomocy wybrał sobie trochę gorszych?