Prof. Rzepliński o aferze Piebiaka: To cały system, za który odpowiada nie Ziobro, ale Kaczyński

stach_79 2 godziny temu Oceniono 25 razy 13

Wszyscy dokładnie wiedzą w PISie co się dzieje i to nie jest odosobniony przypadek - tak jak mówi Prof. Rzepliński to zorganizowany system. W każdym ministerstwie mają szczujnię i troli. Zwykła mafia rządzi Polską. Pod przykrywką nieprawości sędziów i sądowych instytucji robią przetasowanie wymieniając ludzi na swoich, łamiąc przy tym Konstytucję - najwyższy dokument władzy. Co by było gdyby do władzy doszła jakaś partia np. ONR i postępowała tak samo?? To się działo w Niemczech w latach 20tych i to się dzieje w obecnej Rosji - przciwnicy polityczni są eksterminowani. Dojdzie do tego Polacy, że będziecie rządzeni przez 1 partię jak dawniej, tego chcecie??