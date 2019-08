Reforma PiS miała "uzdrowić" polskie sądy. Ekspertka: Postępowania sądowe trwają coraz dłużej

dwanascieaniolkow 13 minut temu Oceniono 1 raz 1

nie wiem do kogo przemawiaja zmiany prawa polskiego,moze do zwolennikow DOJNEJ...ale golym okiem[katem oka]widac,ze nawet takiego zamiaru DOJNA NIE MIALA I NIE MA-chodzi o wymiane ludzi na swoich i to na kazdym poziomie-od trybunalu[z malej litery po KRS I SN..podobnie spolki,samorzady.i babcie klozetowe...a ze zabral sie za to najglupszy z polakow + byly prokurator z PZPR.....to mamy burdel w panstwie...dodalbym jeszcze czerwinskiego z podlasia w policji