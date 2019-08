Poseł Kuchciński odnaleziony na Podkarpaciu. Na dożynkach w Markowej odczytał list Kaczyńskiego

W niedzielę w Markowej koło Łańcuta odbyły się dożynki województwa Archidiecezji Przemyskiej. Podczas nich odczytano list od Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy. Kilka słów do rolników skierował też Jarosław Kaczyński. Nie osobiście, a za pośrednictwem polityka swojej partii, byłego marszałka Marka Kuchcińskiego.

REKLAMA

Marek Kuchciński odczytał list Kaczyńskiego na dożynkach

"Praca na roli nie jest zwykłym sposobem na utrzymanie się, ale jest właśnie powołaniem. Misją, z którą łączy się szczególna odpowiedzialność za to, by bliźnimi nie zabrakło strawy. Dziękujemy państwu za miłość do ziemi, ziemi karmicielki, przywiązanie do ojcowizny oraz za wierność Bogu i dziedzictwu naszych przodków" - napisał prezes PiS w liście czytanym przez Kuchcińskiego. "Państwa wielki wysiłek nie zawsze znajdował zrozumienie, szczególnie w środowiskach wielkomiejskich, na szczęście od prawie 4 lat jest inaczej. Prawo i Sprawiedliwość zawsze przywiązywało ogromną wagę do spraw polskiej wsi, rozwoju obszarów wiejskich oraz intensywnie zabiegało o interesy polskiego rolnictwa" - przekonywał Kaczyński.

Dymisja Kuchcińskiego po aferze

Odczytanie listu przez Kuchcińskiego jest pierwszym publicznym wystąpieniem od ustąpienia ze stanowiska marszałka Sejmu 9 sierpnia. Polityk podał się do dymisji w związku z opisywaną szeroko w mediach aferą z lotami. Kuchciński zabierał członków rodziny na pokład rządowych samolotów. W ramach rekompensaty za 23 loty rządowymi samolotami były marszałek wpłacił 5 tysięcy złotych na Klinikę Budzik i 10 tysięcy złotych na Caritas. Początkowo mówiło się o kilku lotach, ostatecznie może być mowa o ponad setce. Pod lupą znalazły się również loty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego - w czwartek Centrum Informacyjne Senatu opublikowało listę jego lotów specjalnych. Lista szybko została usunięta i zaktualizowana - po aktualizacji ze spisu zniknęły dwa loty.