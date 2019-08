Szczerski o planie obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Donald Trump ma wygłosić przemówienie

zd46 godzinę temu Oceniono 22 razy 6

Dalej kandyduje Szczerski chciał już raz „usadzić dupę” na stołku z-cy szefa NATO d.s. kropideł, kadzideł i konfesjonałów samobieżnych, jednak jego „umysłowy pocisk był bez prochu”, taki „ ZAMOKŁY ŚLEPAK”. Teraz, jako „odgrzewany kotlet A.Dudy”, próbuje , po spektakularnym sukcesie w NATO, dochrapać się na pątniczych kolanach, do stanowiska „jakiegoś fanatycznego” komisarza europejskiego by z tego stanowiska mógł głosić swoje średniowieczne poglądy wzorowane na ideach krucjat religijnych? Wystarczy zapoznać się z jego „niebiańskimi poglądami na rzeczywistość w tym UE aby się przerazić. Ten jegomość, to skrajny piewca skrajnego fanatyzmu religijnego, co może doprowadzić do europejskich niepokojów z obywatelami Europy różnych wyznań. Czy potrzebne są nam, w Europie, krucjaty religijne lub wojny krzyżowe XXI wieku? Proponuje by członkowie PE oraz pani Ursula von der Leyen zapoznała się z poglądami Szczerskiego zawartymi w jego książce "UTOPIA EUROPEJSKA”, włosy dęba stają! Szczerski chce być, za wszelką cenę, „polskim PiSmisjonarzem i polskim NOE” w NATO, a teraz chce nim być w UE i to misjonarzem „machającym szabelką starego testamentu”! Jego zdaniem "idea reewangelizacji Europy" może być realizowana przez Polaków, którzy "wybiorą się na emigracyjną tułaczkę" lub na stanowiska europarlamentarzystów. Wg niego, wraz z paszportem katolickim zabiorą ze sobą " polskość", biblię, połlitrówki z wodę święconą oraz inne świecące światłem odbitym, dewocjonalia. Szczerski uważa, że Polacy mają więc „niebiańską” misję uratowania UE bo kondycja dzisiejszej Europy jest kiepska. Trawi ją potop, czas więc pomyśleć o polskim Noe, który uratuje Stary Kontynent. Jeszcze jeden cytat: ...„By Polacy emigrujący z Ojczyzny do zateizowanych krajów zachodnioeuropejskich nie ulegli tamtejszym lewicującym modom intelektualnym, ale pozostali wierni Bogu i Polsce”... DEMOKRACJA, WOLNOŚĆ, TOLERANCJA, to dla niego tylko „LEWICUJĄCE MODY”. Krzysztof Szczerski chciałby wystawiać emigrującym Polakom, a może i wszystkim mieszkańcom UE, paszport, który zawierałby "najważniejsze modlitwy i prawdy wiary". PRAWDA? W sam raz pasuje na komisarza europejskiego taka męska dewota, pierwszy dewot UE.