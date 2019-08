Morawiecki na konwencji PiS w Toruniu: Chętnie dyskutowałbym z opozycją na programy

- Gdyby opozycja przedstawiła jakiś realny program, gdyby zgodziła się na to, żeby dyskutować o programach, ja bardzo chętnie dyskutowałbym na programy - stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu. Zaznaczył, że wtedy można by "doprowadzić do jeszcze lepszego programu".

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta