Były sędzia składa zawiadomienie ws. profilu KastaWatch. Chodzi o przeciek dotyczący rezygnacji

Były prezes Sądu Rejonowego w Katowicach Jarosław Gwizdak zapowiada w przyszłym tygodniu złożenie do prokuratury zawiadomienia w sprawie działalności twitterowego konta "KastaWatch". W lutym tego roku złożył rezygnację z orzekania.

Zaledwie kilka godzin po złożeniu dokumentów w sądzie, "KastaWatch" opublikowała informację na ten temat, sugerując, że Gwizdak ucieka w ten sposób przed postępowaniem dyscyplinarnym lub chce zaangażować się w politykę.

"Pismo, w którym zrzekłem się urzędu złożyłem w lutym drogą służbową o 12:00. Kiedy wysyłałem je pocztą, o 16:00 tego samego dnia, na wiadomym koncie były już o tym dwa wpisy" - napisał na Twitterze Gwizdak.

W zawiadomieniu były sędzia powoła się na art. 266 kodeksu karnego. Mówi on m.in. o tym, że "kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Jak mówił Jarosław Gwizdak w rozmowie z portalem Onet.pl, pismo, które złożył w sądzie, miało trafić od prezesa sądu rejonowego do sądu okręgowego, następnie do apelacyjnego, a na koniec do ministra sprawiedliwości. Były sędzia sugeruje, że za wyciek informacji może odpowiadać któryś z byłych przełożonych lub pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości. - Nikogo za rękę nie złapałem, ani nie jestem w stanie wskazać konkretnej osoby, która na mnie nadała do "KastaWatch" - powiedział Onetowi.

Profil "KastaWatch" działa od listopada 2018 r. Pojawiają się na nim materiały krytykujące lub wręcz dyskredytujące sędziów przeciwnych reformie wymiaru sprawiedliwości rządów Prawa i Sprawiedliwości.