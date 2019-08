Afera Piebiaka. KOS chce dymisji Ziobry. "Widzimy rezultat rozbestwienia państwa"

- (...) Ostatnie zdarzenia ujawnione przez media (..) burzą wiarę i szacunek obywateli zarówno do wymiaru sprawiedliwości, jak i do państwa - twierdzi Komitet Obrony Sprawiedliwości, odnosząc się do doniesień w sprawie działań związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości osób skierowanych przeciwko sędziom krytykującym reformę wymiary sprawiedliwości. KOS podkreśla, że Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji.

Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta