Waldemar Pawlak o próbie szantażu i wyłudzenia pieniędzy. "Szantażysta uaktywnił się ponownie"

"Kilka miesięcy temu spotkałem się z próbą szantażu i wyłudzania pieniędzy. Działania polegały na próbie osobistego kontaktu oraz rozsyłaniu szkalujących informacji do znajomych i instytucji (skąd my to znamy?). Kilka dni temu szantażysta uaktywnił się ponownie" - poinformował we wpisie na Facebooku były premier Waldemar Pawlak. Polityk w tegorocznych wyborach parlamentarnych będzie kandydował do Senatu.

