Ziobro na konferencji o ofiarach reżimów mówił o aferze Piebiaka: Podziały doprowadziły do gorszących sytuacji

liftertoja godzinę temu Oceniono 55 razy 55

"Gorszaca sytuacja" to jest jak jeden sedzia pokazuje drugiemu gola dupe i kaze sie w nica pocalowac. A nie gdy MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI na krzywy ryj finansuje trolli do szczucia na przeciwnikow politycznych, udostepniajac im tajne informacje osobwe. To nie jest gorszace, to jest przestepstwo PRAWNIKU zbolaly.



To jakby gwalt nazwac "niespodziewanym seksem".